Видео показва запечатването на покоите на папа Франциск

Кардинал-камерлингът има специални и изключително важни функции в период на sede vacante (периода между смъртта или оттеглянето на папата и избирането на нов). През този отрязък от време той официално констатира смъртта на Римския папа, организира погребението му и се грижи и управлява всички текущи дела на църквата.

Въпреки че папа Франциск инициира нови правила за по-скромна погребална церемония, погребението му ще бъде международно събитие, на което се очаква да присъстват държавни и правителствени ръководители от цял свят. Кардиналите днес обсъждат във Ватикана организацията на траурната церемония. Обикновено погребенията на ръководители на католическата църква се насрочват между четири до шест дни след кончината.

Cardinal Kevin Farrell, Cardinal Pietro Parolin, and Archbishop Edgar Peña Parra seal the doors of the papal apartment in the Apostolic Palace and the door to the apartment of the Casa Santa Marta, where the late Pope Francis lived.



The rite of the certification of death and… pic.twitter.com/PP6j4SbqPr