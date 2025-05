Режисьорът Педро Алмодовар нарече Тръмп „най-голямата грешка на нашето време“

Големият испански режисьор Педро Алмодовар остро разкритикува американския президент Доналд Тръмп по време на своето изказване, приемайки наградата „Чаплин” в Ню Йорк, предаде NOVA.

От сцената на център „Линкълн” Алмодовар сподели, че дори се е колебаел дали да пътува до САЩ, за да получи отличието си. „Чудех се дали е уместно да идвам в страна, управлявана от нарцистичен авторитет, който не зачита човешките права. Тръмп и неговите приятели, милионери и олигарси не могат да ни убедят, че реалността, която виждаме със собствените си очи, е противоположна на тази, в която живеем“, каза режисьорът на Talk to Her и The Room Next Door.

След тези думи публиката бурно го аплодира.

„Имигрантите не са престъпници. Русия нахлу в Украйна. Зеленски не е диктатор. Путин е”, подчерта той. Също така посочи, че актрисата Хънтър Шафър („Еуфория”) е жена, „дори ако в паспорта ѝ пише, че е мъж”. Режисьорът изрази подкрепа за ЛГБТИ хората, което отново беше посрещнато с ръкопляскания.

„Г-н Тръмп, говоря с Вас и се надявам, че ще чуете какво ще Ви кажа. Ще останете в историята като най-голямата грешка на нашето време. Вашата наивност е сравнима само с вашето насилие. Ще останете в историята като една от най-големите щети за човечеството. Ще останете в историята като катастрофа“, продължи Алмодовар.

Режисьорът посвети наградата си на „красивата Хънтър Шафър“, на хилядите депортирани през последните седмици и на университета „Харвард” и отбеляза, че се чувства истински благодарен за привилегията да получи наградата „Чаплин“. Според него хората „не трябва да се предават във войната с Тръмп, тъй като те са най-доброто оръжие за борба с лъжите и дезинформацията“.

Почит към Алмодовар отдадоха Джон Туртуро, Джон Уотърс, Роси де Палма, Михаил Баришников, Мартин Скорсезе, Тилда Суинтън, Антонио Бандерас и Дуа Липа.