Sony съди Tencent за копиране на видеоигрите от поредицата „Horizon“

Sony Interactive заведе дело срещу Tencent във федералния съд в Калифорния, обвинявайки китайския технологичен конгломерат в нарушение на авторски права и търговската марка чрез копиране на популярната ѝ поредица от приключенски видеоигри „Horizon“.

В жалбата, подадена в петък, Sony твърди, че предстоящата игра на Tencent -„Light of Motiram“, е „сляпо копие“ на нейните заглавия, възпроизвеждаща редица отличителни елементи от „Horizon“ и създаваща риск от объркване сред потребителите.

Sony пусна първата игра от поредицата „Horizon“, озаглавена „Horizon: Zero Dawn“, за PlayStation 4 през 2017 година. Игрите проследяват червенокосата героиня Елой, която оцелява в постапокалиптичен свят, населен с човешки племена и роботизирани животни.

В жалбата си от Sony посочват, че миналата година е отказала предложение от страна на Tencent за съвместна разработка на нова игра от поредицата „Horizon“. Малко след това Tencent обявява „Light of Motiram“ – игра, за която от японската компания твърдят, че възпроизвежда идентичен геймплей, сюжетни теми и художествени елементи, както и редица други прилики с „Horizon“. Според Sony, някои журналисти от гейминг медиите вече са определили „Light of Motiram“ като „копие“ на „Horizon“, включително един, който я нарича „Horizon Zero Originality“ (игра на думи с оригиналното заглавие).

От Sony настояват съдът да присъди неуточнена парична компенсация и да издаде съдебна забрана, с която да блокира Tencent от по-нататъшно нарушение на нейните права върху интелектуалната собственост.

Делото е заведено под името Sony Interactive Entertainment LLC срещу Tencent Holdings Ltd. в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния.