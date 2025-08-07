„Да, България“ настоява кабинетът да актуализира списъка с държавни имоти, не да го прехвърля на парламента

„Да, България“ призовава кабинета „Желязков“ да не прехвърля отговорността на парламента, а да актуализира списъка с държавни имоти с отпаднала необходимост. От партията настояват това да стане след провеждане на задълбочени консултации със съдействието на Националното сдружение на общините в България и с представители на местната власт, за да се осъществи безвъзмездно прехвърляне на имоти за общински нужди.

Позицията на „Да, България“ идва във връзка с обявеното от Министерския съвет намерение да предложи на Народното събрание за одобрение Програмата за управление на правата върху държавна собственост и имоти на държавни публични предприятия. В същото време правителството ще поиска от парламента да забрани продажбата на държавни имоти по тази програма до нейното одобрение.

Според „Да, България“ списъкът с държавни имоти трябва да се актуализира въз основа на ясни критерии за определяне на отпаднала необходимост за всеки имот, както и с мотиви за включването му в програмата. От политическата сила смятат, че това трябва да стане след публикуване на подробна методика за определяне на начална цена при тръжните процедури. Партията подчертава, че данните трябва да бъдат предоставени в отворен формат, за да се улесни анализът, да се повиши прозрачността и да се осигури широка обществена информираност.

„Недопустимо е Министерският съвет да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на Народното събрание. През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на „Да, България“ в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти“, посочват в позицията си от „Да, България“.

От партията подчертават, че програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и имоти на държавни публични предприятия, се характеризира със сериозен дефицит на процедури, критерии и контрол. Най-голямо притеснение според тях е липсата на сътрудничество между държавата и българските общини в този процес. „Никой не е потърсил мнението на местната власт„, допълват от „Да, България“.