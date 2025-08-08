РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министър Гуцанов отчете: 1500 разрешения за чужденци да работят в селското стопанство и 135 000 еднодневни трудови договори

От началото на годината за чужденци са издадени 1500 разрешения за работа в селскостопанския сектор. Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА. Той обаче добави, че въпреки облекченията, проверките за незаконни практики ще продължат и контролът няма да отслабне.

Освен това министър Гуцанов заяви, че има 135 000 подписани еднодневни трудови договори. Той уточни, че миналата година те са били 230 000, но причината в разликата е лошата реколта тази година.

От своя страна Марк Цеков от Национална Браншова Камара „Плодове и зеленчуци“ коментира, че еднодневните трудови договори – за четири или осем часа – се попълват изключително лесно. В тях се попълват ЕГН, три имена, колко часа ще работи работникът, както подпис и дата.

Бланките се обработват по-лесно, особено рано сутрин на полето, потвърди и Гергана Андреева от Национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“.

