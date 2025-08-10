„Спрях шест войни. Средно по една на месец“, каза Доналд Тръмп

Мирното споразумение между Азербайджан и Армения, сключено през уикенда в Съединените щати, предизвика много медийно внимание от двете страни на Атлантическия океан. Коментаторите отбелязват активната роля на Доналд Тръмп в преговорите, подчертавайки отслабващата роля на Русия в уреждането на процеса.

The New York Times (Ню Йорк, САЩ)

Лидерите на Армения и Азербайджан подписаха мирно споразумение в Белия дом

Лидерите на Армения и Азербайджан подписаха съвместна декларация в Белия дом в петък, 8 август, която ще доведе до разрешаване на техния продължителен и често кървав конфликт, а също така ще осигури на президента Тръмп необичайна форма на признание.

Като президент, който се кандидатира с платформа „Америка на първо място“ и избягва намесата на САЩ в чужбина, Тръмп се стреми да се позиционира като глобален миротворец, дори когато конфликтите, които обеща да сложи край, например, в Украйна и в Газа, да продължават. В открита надпревара за Нобеловата награда за мир, президентът Тръмп помогна за постигането на мир между Камбоджа и Тайланд, разрешаването на военен конфликт между Израел и Иран и разсейването на напрежението между Индия и Пакистан. Съединените щати също помогнаха за постигането на временно мирно споразумение между Руанда и Демократична република Конго.

„Спрях шест войни“, каза Доналд Тръмп миналия месец. „Средно по една война на месец.“

The Washington Post (Вашингтон, САЩ)

Тръмп ръководи мирния процес между Армения и Азербайджан, отмествайки Русия

Историческата среща между азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян, проведена в Белия дом, а не в Кремъл, послужи като видим укор към руския президент Владимир Путин, който наблюдава рязък спад на влиянието на Русия в бившия Съветски съюз.

Това е последната глобална миротворческа инициатива, която Тръмп стартира през последните месеци в опит да укрепи репутацията си на преговарящ. Той използва телефонни разговори и лично оказва натиск върху лидерите за разрешаване на конфликти, като открито обсъжда желанието си да спечели Нобеловата награда за мир.

Daily Sabah (Истанбул, Турция)

Сделката между Азербайджан и Армения, постигната с посредничеството на САЩ, и възникващият геополитически баланс

Внезапната поява на Вашингтон като ключов играч в Кавказ след дълъг период на бездействие в региона е пряко свързана с динамиката на неговата вътрешна и външна политика. Интересът на хегемона към регионалните конфликти не винаги е толкова доброжелателен и миролюбив, колкото често се представя.

Първата причина за внезапното позициониране на САЩ като миротворец в Кавказ е желанието на Тръмп да затвърди имиджа си на „президент, който ще сложи край на войните“, ключов елемент от предизборната му кампания. Втората причина е променящият се геополитически баланс. Тръмп се стреми да постави САЩ в позиция, която ще отслаби вековното влияние на Русия в региона. В същото време този въпрос е важен и в контекста на конкуренцията с традиционния ѝ съперник Китай.

The Economist (Лондон, Великобритания)

Доналд Тръмп посредничи за мирния план за Кавказ

Алиев и Пашинян обещаха да номинират Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Сделката ще отслаби позициите както на Русия, която отдавна се намесва в конфликта, така и на Иран. Това не е официален мирен договор. Но тя проправя пътя към по-сериозна цел – прекратяване на един от най-трудните за разрешаване конфликти в света и облекчаване на регионалното напрежение, включително нормализиране на отношенията на Армения с Турция, съюзник на Азербайджан. Дали всичко това ще се случи в резултат на това ще бъде изпитание за американската дипломация, както и за самите Армения и Азербайджан.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Иран и Русия ще загубят от американската сделка с Азербайджан и Армения

Контролът върху коридора, минаващ по границата между Армения и Северен Иран, се превърна в най-сериозната пречка за мирно споразумение между двете страни.

Сделката нанася удар и върху отслабеното влияние на Русия в региона, тъй като арменският премиер Никол Пашинян обединява предимно християнската си страна със Запада и в крайна сметка с Европейския съюз. Русия, която все още има военна база в Армения, изглежда не е в състояние да се противопостави на инициативата на Тръмп, отчасти защото е заета със ситуацията в Украйна.

Iran International (Лондон, Великобритания)

Иран обещава да блокира коридора, договорен с посредничеството на Тръмп, „със или без Русия“

Иран ще спре създаването на подкрепян от САЩ транзитен коридор в Южен Кавказ, дори без помощта на Москва, тъй като това би застрашило регионалната сигурност и би променило геополитическата карта, заяви в събота Али Акбар Велаяти, старши съветник на върховния лидер на Иран. „Президентът Тръмп разглежда Кавказ като недвижим имот, който може да наеме за 99 години“, каза Велаяти. „Този коридор няма да бъде врата за наемниците на Тръмп, а ще бъде тяхното гробище“, посочи той, отхвърляйки идеята за коридора като „невъзможна“ и „политическо предателство“, насочено към подкопаване на териториалната цялост на Армения. Той подчерта, че Иран „винаги се е противопоставял“ на така наречения Зангезурски коридор, вярвайки, че той ще промени границите, ще фрагментира Армения и ще ограничи достъпа на самия Иран до регионите. Велаяти отбелязва, че когато Турция и Азербайджан преди това са промотирали плана, Иран е провел няколко военни учения на северозападната си граница, за да демонстрира готовността си да го блокира.