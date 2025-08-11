РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Планински курорти до Сараево се пренасочват към летни туристи поради промените в климата

Босненка подготвя вълна за пуловери и чорапи

Планински курорти със средна надморска височина близо до Сараево, които традиционно разчитат на зимните спортове, бавно, но сигурно се пренасочват, за да привличат летни туристи, предаде АП.

След няколко зими с малко сняг, планините Яхорина и Белашница край Сараево, които бяха домакини на Зимните олимпийски игри през 1984 г., започнаха да разширяват летните си предложения. Тези планини, с надморска височина съответно от 1906 и 2067 метра, сега оперират ски лифтове целогодишно за панорамни гледки и постоянно добавят нови пътеки за туризъм, колоездене и АТВ обиколки.

За туристите времето е добре дошла промяна, тъй като крайбрежните райони в Централна и Източна Европа преживяват все по-чести и продължителни горещи вълни, с дневни температури, които често достигат 40°C.

Нарастващият бизнес в планините край Сараево обаче остава далеч по-малко доходоносен от крайморските дестинации в съседна Хърватия. Там туризмът формира до 20% от брутния вътрешен продукт на страната. Въпреки екстремните летни горещини, Дубровник регистрира близо 2 милиона нощувки през първите седем месеца на 2025 г., което е почти двойно повече от региона на босненската столица.

