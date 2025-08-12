Висока активност на пазара на търговски площи в София и стабилни наеми

Модерните търговски площи в София остават съсредоточени основно в осемте водещи търговски центъра с общ обем от над 357 600 кв. м, според последния доклад на Colliers. На бул. „Витоша“ – главната търговска улица в столицата – се предлагат 31 300 кв. м, а четирите активни търговски парка предлагат 88 300 кв. метра. Първата половина на годината се характеризира с висока активност в сегмента.

През периода беше ребрандиран West Mall, с което приключи пореден етап от обновлението му. Състоя се официалното откриване на разширението на XOPark София, който предлага допълнителни 19 000 кв. м търговски площи. Ритейл парк Estrea в кв. „Хаджи Димитър“ започна строителство на 15 000 кв. метра.

Свободните пространства по бул. „Витоша“ остават на ниво 2%,

като в търговските паркове почти липсват такива. На главната търговска улица най-силно е представен модният сегмент с дял от 33%, следван от заведенията с 25%, без да се включват пространствата, заети от външни маси и тераси. Средното ниво на незаети площи в търговските центрове, според данните от доклада на Colliers, е 3.2 процента. Над половината от тях са концентрирани в два проекта, а при утвърдените обекти свободните квадратури са минимални или липсват.

През първото полугодие усвоените пространства в търговски центрове достигат 5800 кв. м,

без да се включват премествания в рамките на един и същ обект. Наемните нива за първокласни имоти остават без промяна спрямо края на 2024 г. и възлизат на 58 евро/кв. м/месец за главна търговска улица, 45 евро/кв. м/месец за търговски център и 12 евро/кв. м/месец за търговски парк.

Фокусът на големите инвеститори в краткосрочен план остава върху големите населени места – София, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора и Пловдив, като се очаква по-внимателно и селективно планиране на нови проекти поради признаци на насищане в някои локации. Отчита се повишена инвестиционна активност, която може да доведе до сделки по придобиване и продажба на утвърдени търговски обекти.

Развитието на ритейл парковете се насочва към по-големи и диверсифицирани проекти,

включващи мода, заведения, услуги и забавления, превръщайки ги в социални и културни центрове.

В краткосрочен план от Colliers очакват наемните нива да останат стабилни, с възможност за покачване при качествените проекти поради ограничено предлагане на свободни площи и засилен интерес от търговци. Аутлет форматите се утвърждават като привлекателна опция за търговските вериги. Търговците стават по-селективни в избора на нови локации и увеличават инвестициите в технологични решения и дигитални инструменти. А онлайн продажбите заемат все по-голям дял от приходите, което води до преструктуриране на физическото присъствие, но с фокус върху развитието на физическите магазини и цялостното потребителско изживяване.