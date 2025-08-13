Русия ще избегне рецесия засега, въпреки че растежът се охлажда

Икономиката на Русия вероятно ще избегне рецесия и ще се върне към растеж през последното тримесечие, въпреки натиска от свръхвисоките лихвени проценти. БВП се е повишил с 1.5% годишно през второто тримесечие, според усреднената оценка на икономисти, анкетирани от агенция „Блумбърг“. Което означава, че стопанството е постигнало ръст и на тримесечна база, а не е с втори пореден спад – дефиницията за техническа рецесия.

Възстановяването предполага, че властите успяват да постигнат плавно циклично охлаждане на икономическия растеж без да допуснат срив, въпреки нарастващото безпокойство на бизнеса от буквално забранителните равнища на цените на кредитити и потъващото търсене заради строгата парична политика на „Банк России“. Все пак, значителна част от запазилата се инерция се поддържа от държавните разходи, най-вече в сектора на отбраната, докато останалите стопански области бродължават да се охлаждат.

„Множество експерти говорят за формирането на опасности от прекалено охлаждане на икономиката и дори рецесия“, каза руският президент Владимир Путин на среща с официални представители от икономическите среди на 12 август. И допълни, че „доколкото разбира, централната банка не вижда каквито и да било големи рискове в момента“, а паричните стратези ще трябва да останат бдителни, за да предотвратят такова свръхохлаждане.

Федералната статистическа служба на Русия ще публикува официалните данни за БВП през второто тримесечие в по-късните часове на 13 август.

След период на силен растеж ото стопанство започна да забавя темпото и в периода януари март отчете спад спрямо предишните три месеца за първи път от 2022-а насам.

„Банк России“ обяви, че първоначалните данни за икономическата активност показват възстановяване след слабото първо тримесечие и оценяват годишния растеж в периода април-юни на 1.8% след 1.4% през януари-март. Министърът на икономиката Максим Решетников изрази опасения през юни, че страната е на прага на рецесия заради продължителния период на рекордно високи лихвени проценти. А ден по-късно Путин разпореди спадът да бъде избегнат на всяка цена.

И докато икономиката е на ръба да започне да се свива, бъдещето ѝ може до голяма степен да зависи от планираната среща в петък (15 август) между руския лидер и президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Аляска, където двамата ще обсъдят войната в Украйна.

Споразумение за спиране на бойните действия при условия, благоприятни за Москва, би могло да проправи пътя за частична отмяна на санкциите, предлагайки облекчение на стопанството, което е под все по-голямо напрежение от цената на войната, пише в анализ Уилям Джаксън, главен икономист за развиващите се пазари в Capital Economics.

Ако Москва реши да удължи конфликта, „допълнителни екстремни санкции“, вероятно насочени към енергийния ѝ сектор, биха могли да вкарат икономиката в низходяща спирала, според Татяна Орлова, водещ икономист в Oxford Economics.

Председателката на „Банк России“ Елвира Набюулина, която поддържа „ястребова“ политика, задържайки основния лихвен процент на рекордните 21% от октомври 2024-а до този юни, се стреми да омаловажи опасенията от рецесия. Тя твърди, че икономиката просто излиза от период на прегряване, белязан от неустойчив растеж, подхранван от огромни разходи по време на войната и усилия за компенсиране на въздействието на санкциите.

Неотдавна паричните стратези намалиха разходите по заемите с общо 300 базисни пункта на последните си две официални заседания заради появилите се признаци на охлаждане.

„Последните данни ясно сочат рискове от връщане към негативните тенденции през втората половина на годината“, каза Дмитрий Полевой, инвестиционен директор в базираната в Москва компания за управление на активи Astra Asset Management.

Дали Русия ще може да поддържа дори скромен растеж, в момента може да зависи както от геополитиката, така и от разхлабването на вътрешната парична стратегия. Лихвените проценти по депозитите и заемите остават високи и оказват натиск върху кредитирането и потреблението на домакинствата, отбелязва Орлова.

„Икономиката се върна към слаб растеж през второто тримесечие, но той губи инерция“, каза тя. „Виждаме, че стопанството се балансира на ръба на рецесията през следващите тримесечия.“