Украйна можеше да има по-лоша нощ – не се скалъпи сделка зад гърба ѝ

В крайна сметка Украйна ще се събуди в същия свят. Ужасен свят – но без внезапно сближаване между САЩ и Русия и без сделка, която да трябва да преглъща.

Американският президент Доналд Тръмп изглеждаше разочарован и уморен. Може би защото руският президент Владимир Путин изглеждаше непоколебим, все още говорейки за „коренните причини“ на войната и звучейки непроменен. В нещо, което прозвуча като заплаха, той дори предупреди Киев и европейските му съюзници да не се месят в процеса, в който очевидно е въвлякъл Тръмп.

„Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и да не създават пречки, да не правят опити да осуетят зараждащия се прогрес чрез провокации и задкулисни интриги,“ каза Путин.

Телефонното обаждане на Тръмп към Киев и съюзниците от НАТО може би представлява някакъв вид рамка, която Путин е счел за „споразумение“, но по изражението на Тръмп и думите му беше ясно, че няма значима сделка, която той смята за изпълнима. Двамата дори не обядваха заедно, а Путин бързо се качи на самолета си.

Най-трудните части от преговорите винаги остават за финала. А изявлението на Тръмп, че има „големи“ въпроси, които още не са решени, подсказва липса на напредък по теми като териториите, които Путин иска, и евентуално примирие.

Но тук има две големи победи за Путин.

Първата е зрелищната картина: червен килим в Съединените щати и возене в президентската лимузина „The Beast“ – и двете представляват извънредна форма на репутационно реабилитиране за човек, обвиняван във военни престъпления. Ужасна гледка за много украинци, още по-отблъскваща на фона на това, че Кремълският лидер нарече Украйна „братска“ държава, въпреки че убива цивилното ѝ население вече три години и половина.

Втората победа е времето. Путин си осигури още време за своите сили да напредват по фронтовата линия. Не е ясно дали Тръмп е достатъчно подразнен, за да наложи вторични санкции в следващите дни. Но Путин не се държеше като човек, който бърза, намеквайки за бъдещи срещи и продължаваща работа. Времето е решаващо, тъй като лятната офанзива на Путин е близо до превръщане на постепенните успехи в стратегически победи.

