Борислав Гуцанов: Хората от министерствата трябва да са при миньорите

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов бе на тържественото отбелязване на Деня на миньора, като подчерта, че минната индустрия има сериозен отпечатък върху историята на света, съобщават от социалното министерство.

„Много ми се иска хората от министерствата повече да ходят в мините, отколкото в Брюксел. Трябва да сме при реалната икономика. Историческото време се мери с неща, свързани с нея – бронзова ера, каменна ера. Трябва да се замислим сериозно върху бъдещето на миньорската професия, защото без нея не може да има съвременна индустрия…”, коментира социалният министър.

Той отбеляза, че голяма част от войните се водят именно заради суровините. Гуцанов обърна и внимание, че 21-ви век е векът на високите технологии, на транспортните коридори и на ресурсите. По този повод той подчерта, че добивът на въглища, които са необходими за българските тецове, трябва да бъде запазен, докато това е необходимо.

Той призова за повече инвестиции и за по-голяма отговорност при опазването на човешкия живот в една от най-рисковите професии.

По-рано днес (18 август) министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че за минния бранш помощите заради високата цена на електроенергията ще продължат.