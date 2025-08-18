Германия не може да разположи свои войски в Украйна

Външният министър на Германия Йохан Вадефул заяви, че страната му може да играе важна роля в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна, но че Берлин вероятно няма капацитета да изпрати мироопазващи войски в разкъсваната от война държава.

Пред подкаста „Table Today“ той отбелязва, че има разположена германска бойна бригада в Литва, но „да направим това и да разположим войски и в Украйна, вероятно ще бъде твърде много за нас“.

Въпреки огромното увеличаване на военните разходи, Германия полага значителни усилия да набере и обучи боеспособни войници. Броят на военнослужещите там продължава да е около 182 000, души. През април, за първи път от Втората световна война насам, страната официално започна разполагане на свои войски зад граница — бронирана бригада от 5000 души в Литва, предназначена да укрепи източния фланг на НАТО, припомня в. „Политико“.

Европейските лидери виждат в трайните гаранции за сигурност на Украйна ключ към всяко потенциално мирно споразумение между Киев и Москва. Въпросът ще е сред основните и на срещата на украинския президент Володимир Зеленски и неговите европейски колеги с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.