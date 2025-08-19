„Елате с децата си да видите какъв обект сте осквернили“, зове директорът на музея в Пазарджик пицари – отмъстители

Ръководството на Регионалния исторически музей в Пазарджик разпространи декларация, в която остро осъди проявения вандализъм спрямо културната институция. Фасадата на музея, както и Лапидариума бяха замеряни с яйца и бутилки в знак на протест срещу решение на Общинския съвет на града на музея да бъде върнато помощение, ползвано през последните 15 години за пицария. Извършителите на вандализма са закачили на фасадата на музея снимки, както и работни престилки. По случая е образувано досъдебно производство, като според разследващите наказателната акция на персонала на пицарията не е спонтанен, а предварително обмислен акт.

Директорът на музея – Борис Хаджийски – сподели притесненията си в ефира на БНР, че в Лапидариума има експонирани артефакти, които са от преди хилядолетия, и идеята да бъдат замеряни с яйца и бутилки далеч не е разумна.

Той отправи специална покана към служителите на пицарията да посетят музея с децата си, за да видят какъв обект са осквернили. Подчерта, че от музея не искат да вземат чужда сграда, а искат да си върнат тяхната.

В самата молба, с която от музея в Пазарджик са поискали от председателя на Общинския съвет и от кмета да им бъде върната сградата, са обяснили, че имат стремежа да създадат модерно експозиционно пространство с още безценни експонати от фондовете си, уютен кът за работа с деца, оборудван с виртуално грънчарско колело, интерактивен под, работещ целогодишно за възпитанието на младото поколение българи, както и туристически информационен център за града.

Позицията на ръководството на музея, в която то осъжда вандалството, среща подкрепата на множество жители на Пазарджик.

Културната институция има множество успехи и признания през последните години – през 2024 г. е обявена за „Музей на годината“, през 2023 г. е отличен за „Работодател на годината“. Освен това е един от първите музеи в страната, изградил модерни фондохранилища, а през 2024 г. открил и най-модерната експозиционна зала в България – зала „Археология“, в която са показани всички значими артефакти на пазарджишкия регион от трите епохи – Праистория, Античност и Средновековие.