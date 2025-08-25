Етериум и Binance Coin (BNB) с нов исторически връх при отслабващи ETF потоци

През седмицата рисковите активи претърпяха корекция, докато индексът на щатския долар (DXY), златото и 10-годишните държавни облигации на САЩ останаха относително стабилни. Това отбелязват експертите в своя седмичен обзор на Binance Research.

Най-силният спад бе при криптовалутите. Биткойн (BTC) намаля с 4.8%, а Етериум (ETH) с 6.6%, след силните ръстове през предходните седмици и отслабващи ETF потоци. В края на седмицата обаче цената на Етериум достигна нов исторически връх, отбелязвайки над 4900 долара. Вторият по пазарна капитализация актив изпревари ръста на Биткойн, надминавайки предишния си пик през ноември 2021 година. Забележително е, че доминацията на BTC намаля, отразявайки по-голям спад в него спрямо част от алткойните. Сред тях Binance Coin (BNB) се открои с нов исторически връх, което подсказва за ротация на капитала и промяна в пазарното търсене.

Междувременно акциите също се консолидираха след протоколите от юлското заседание на Фед, които показаха, че повечето официални лица засега предпочитат да задържат лихвите, като подчертават рисковете от упорита инфлация въпреки смесените сигнали на пазара на труда. Това остави пазарите в колебание относно вероятността за намаляване на лихвите през септември, в очакване на речта на Пауъл в Джаксън Хоул.Това показват данни от последният седмичен доклад на Binance Research.

Цифрови активи

Цифровите активи отбелязаха спад тази седмица, като по-голямата част от основните криптовалути, включително BTC, ETH и XRP, които отбелязаха значителна консолидация. В контраст, BNB достигна нов исторически връх и за първи път през 2025 г. изпревари BTC по представяне от началото на годината. Друг ключов момент беше, че алткойните извън топ 5 отчетоха по-малки спадове като група, въпреки че отделни сектори се представиха различно: стейбълкойните, борсовите токени, layer 1 и DeFi устояха по-добре, докато мемкойните, геймингът и AI токените изостанаха.

Доминацията на BTC спадна до 58.6%,

което отразява засилен апетит към алткойни. За разлика от по-рано през годината, последният ATH на BTC съвпадна със спада в доминацията и отрицателни ETF потоци през август – знак, че търсенето все повече се движи от ритейл инвеститори, докато институционалното участие расте основно чрез корпоративни трезори. Това е първият голям спад на доминацията от ноември миналата година, когато следизборното рали отприщи първата вълна при алткойните. Ако тенденцията продължи, он-чейн катализатори, глобалната ликвидност и политическите развития ще имат все по-голямо значение за алткойните.

Стейбълкойни: Нарастващо значение и доходоносни модели

Стейбълкойните продължават да печелят дял от пазара, като всяка седмица се обявяват нови инициативи от традиционни институции и крипто компании. Нарастващото им предлагане не само натиска доминацията на BTC, но и служи като ранен индикатор за ликвидност в пазарите. Circle пусна Arc, а Stripe представи Tempo – и двете са проектирани като мрежи за стейбълкойни за плащания. Те се конкурират директно с мрежи, фокусирани върху USDT, като Stable и Plasma (подкрепени от Tether). Пазарният дял ще зависи от полезността и рентабилността. Предимството на Arc е в интеграцията му с по-широката екосистема на Circle — включително USYC и CCTP, а Solana е изложена на риск, тъй като около 70% от стейбълкойните ѝ са в USDC. Ethena USDe се превърна в най-бързо растящата стабилна монета, преминавайки 10 млрд. долара и достигайки 11.6 млрд. долара, което представлява ръст от 86.7% спрямо предходния месец. Ethena се развива от примитивен доход в по-широк слой за сетълмент, добавяйки интеграции в мрежи като TON, заедно с превключватели на такси, обратно изкупуване и програми за стимулиране. С глобалните лихвени проценти, които все още са значително над историческите минимуми, такива стейбълкойни с доход изкопават трайна преграда на пазара, който е над 275 млрд. долара.