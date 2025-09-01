Правосъдното министерство ще прави проверка за разходването на средствата за правна помощ

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) относно разходването на финансовите средства и тяхното отчитане, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

„Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерството на правосъдието.

Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането й и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото – ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заяви Георгиев.

Припомняме, че НБПП е независим орган на бюджетна издръжка, който организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети. Той е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на правосъдието.