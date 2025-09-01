РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Сарафов ще посрещне в София главните прокурори от Балканите

Сарафов ще посрещне в София главните прокурори от Балканите

В първите дни на октомври в София ще се проведе Четвъртият форум на главните прокурори от Балканите. Домакин на срещата ще бъде изпълняващият функциите главен прокурор у нас – Борислав Сарафов. Той ще посрещне ръководителите на държавните обвинения от региона, както и представител на правна институция в Европейския съюз.

Първата подобна среща се проведе в Измир, след което домакинството премина през София (2021 г.) и Букурещ (2022 година).

Очаква се по време на форума да бъдат обсъдени ключови теми като:

  • Усъвършенстване на трансграничното взаимодействие в борбата с организираната престъпност и корупцията;
  • Обмен на опит и добри практики в сферата на наказателното право;
  • Възможности за включване на европейски институции и международни магистратски организации в общите усилия.

Специално внимание заслужава присъствието на представител от правна институция от Европейския съюз, което подчертава стремежа форумът да придобива все по-широк мащаб и значимост на международно ниво.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени