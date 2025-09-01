Сарафов ще посрещне в София главните прокурори от Балканите

В първите дни на октомври в София ще се проведе Четвъртият форум на главните прокурори от Балканите. Домакин на срещата ще бъде изпълняващият функциите главен прокурор у нас – Борислав Сарафов. Той ще посрещне ръководителите на държавните обвинения от региона, както и представител на правна институция в Европейския съюз.

Първата подобна среща се проведе в Измир, след което домакинството премина през София (2021 г.) и Букурещ (2022 година).

Очаква се по време на форума да бъдат обсъдени ключови теми като:

Усъвършенстване на трансграничното взаимодействие в борбата с организираната престъпност и корупцията;

Обмен на опит и добри практики в сферата на наказателното право;

Възможности за включване на европейски институции и международни магистратски организации в общите усилия.

Специално внимание заслужава присъствието на представител от правна институция от Европейския съюз, което подчертава стремежа форумът да придобива все по-широк мащаб и значимост на международно ниво.