Социалният министър Гуцанов се обяви за анализ на законодателството, свързано с ТЕЛК решенията

Той смята, че е необходим преглед на класификатора на длъжностите и възнагражденията според заеманата позиция, за да се прекрати практиката масово наетите в една фирма да са на МРЗ

Доходите на близо 600 000 души ще бъдат увеличени във връзка с предвиденото вдигане на минималната работна заплата за догодина, заяви социалният министър Борислав Гуцанов пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Той се обяви за преглед на възнагражденията според заеманата позиция, за да се прекрати практиката масово наетите в една фирма да са на минималната заплата.

Друг проблем, който министър Гуцанов постави е, че почти 800 000 души имат ТЕЛК решения и получават социални плащания, което налага анализ на законодателството.

Проектът на правителствено постановление, който вече е публикуван за обществено обсъждане, предвижда минималната заплата за догодина да е 1213 лева вместо сегашните 1077.

По данни на националната статистика наетите на минимална заплата са 456 000 души, но с нея са свързани много други плащания.

На 83 хиляди лични асистенти също ще бъдат променени заплатите, както и на 30 хиляди работещи в социалните услуги, каза социалният министър Борислав Гуцанов.

Той постави въпроса, че от 2016 година не са променяни класификаторите, например колко трябва да получава един главен счетоводител, технически секретар или изпълнителен директор.

Министър Гуцанов допълни, че това е реален измерител за борба със сивата икономика:

„Защото става така, че в една компания голяма част от хората са на минимална работна заплата. През 2016 година разликите бяха между ръководен кадър и изпълнителски кадър два пъти и половина, това безвремие, което беше през последните години, даде сериозно отражение, защото се вдига минималната работна заплата, но не се пипа точно този класификатор, което е нещо, за което струва да се помисли да бъде актуализирано. И да бъде направено и осъвременено“, поясни той.

Министър Гуцанов акцентира и върху това, че почти 800 000 души имат ТЕЛК решения и след анализ да се предприемат мерки, ако е необходимо:

„Защото разбирате, че в един момент се получава геометрична прогресия. На входа са ТЕЛК-овете, а на изхода са всичките плащания. И те вече стават главоломни, в милиарди. И да не се окаже така, че хора, които наистина имат нужда, вместо да получат повече пари, и което е голямата цел на нашето министерство – всеки един, който има нужда, да получи тези средства, вместо те да ги получават, да има, може би, аз не го казвам, но и други възможности, които не винаги са най-добрите“, каза Гуцанов.

В отговор на депутатски въпроси министър Гуцанов оповести, че от досега подадените 60 молби от пострадали от пожарите семейства, са одобрени 26, има 7 отказа, останалите се обработват.

81 дома за възрастни с капацитет 5600 души се ремонтират. Над 306 000 са подадените до края на август молби за помощи за отопление.

За предстоящата учебна година до момента са над 105 000 подадените заявления за ученици от първи до четвърти клас, и близо 19 000 за осмокласници на помощта от 300 лева.

Министър Гуцанов повтори пред комисията намерението с бюджет 2026-а да предложи през втората година на майчинството работещите жени да получават 75% от обезщетението за гледане на дете, а не 50%, както е сега.