26 държави поемат ангажимент за следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, заяви Макрон

Зеленски и Макрон на среща на върха в Париж

Двайсет и шест държави обещаха да предоставят следвоенни гаранции за сигурността на Украйна, които ще включват международни сили по суша, море и въздух, заяви френският президент Еманюел Макрон след срещата на върха в Париж.

Макрон каза, че той, европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски са провели разговор с американския президент Доналд Тръмп след срещата, а американският принос към гаранциите ще бъде финализиран в следващите дни.

Германия и други държави обещаха участие в усилията, но Берлин поясни, че ще реши за военен ангажимент едва когато условията са ясни, включително степента на американското участие.

Италианската премиерка Джорджа Мелони даде да се разбере, че няма да изпрати войски в Украйна,

но Италия е готова да наблюдава евентуално примирие и да обучава украински войници извън страната, предаде Ройтерс.

Франция и Великобритания, които са съпредседатели на коалицията на желаещите, посочиха, че са отворени за изпращане на войски в Украйна след края на войната.

По време на разговора с коалиционните лидери Тръмп настоя Европа да спре да купува руски петрол, който според него помага на Москва да финансира войната срещу Украйна, съобщи представител на Белия дом.

