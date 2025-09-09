РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Библиотеките имат още 2 седмици, за да кандидатстват за финансиране за нови книги

седмици

Библиотеките имат още две седмици – до 24 септември 2025 г. включително, в които да кандидатстват за финансово подпомагане пред Министерството на културата. Право да участват в конкурсната сесия имат всички обществени библиотеки по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на предходната година, уточняват на сайта на ведомството.

Финансовото подпомагане е целево – то е за обновяване на фондовете на библиотеките с книги и с други информационни източници за 2025 г. по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

Общата сума за финансиране на проектите по конкурсната сесия е 1 242 210 лева.

Размер на финансовата подкрепа за един проект:

  • до 25 000 лева за Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и за регионалните библиотеки;
  • до 5 000 лева за читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с над 5 000 жители;
  • до 1 500 лева за читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с под 5 000 жители.

Документите се подават в един надлежно попълнен и подписан екземпляр на хартиен носител в деловодството или чрез лицензиран пощенски оператор или куриер на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ 17 или по електронен път през електронния портал на Министерството на културата https://dportal.mc.government.bg с електронен подпис.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени