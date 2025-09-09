Библиотеките имат още 2 седмици, за да кандидатстват за финансиране за нови книги

Библиотеките имат още две седмици – до 24 септември 2025 г. включително, в които да кандидатстват за финансово подпомагане пред Министерството на културата. Право да участват в конкурсната сесия имат всички обществени библиотеки по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на предходната година, уточняват на сайта на ведомството.

Финансовото подпомагане е целево – то е за обновяване на фондовете на библиотеките с книги и с други информационни източници за 2025 г. по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.

Общата сума за финансиране на проектите по конкурсната сесия е 1 242 210 лева.

Размер на финансовата подкрепа за един проект:

до 25 000 лева за Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и за регионалните библиотеки;

до 12 000 лева за общински библиотеки;

до 5 000 лева за читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с над 5 000 жители;

до 1 500 лева за читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с под 5 000 жители.

Документите се подават в един надлежно попълнен и подписан екземпляр на хартиен носител в деловодството или чрез лицензиран пощенски оператор или куриер на адрес: Министерство на културата, София 1040, бул. „Александър Стамболийски“ 17 или по електронен път през електронния портал на Министерството на културата https://dportal.mc.government.bg с електронен подпис.