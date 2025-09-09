Млади учени от БАН може да останат без жилищата си в Студентски град

Блок 58 в Студентски град е една от многото сгради в столичния район „Студентски“, в която се помещават общежития.

В последните години многоетажната сграда претърпя ремонти дейности, благодарение на които помещенията придобиха модерен облик.

Конфликт на интереси обаче предизвика въпроса: „Кой е редно да обитава общежитията във вход А на блок 58?“. Оказва се, че към днешна дата учени на Българската академия на науките живеят под наем във вход В на същия блок. В официално съобщение Общият съвет на БАН изрази притесненията на живущите свързани с поетапните ремонти, които ще настъпят във вход В. Исканията на учените са те да бъдат пренастанени във вход А или Б на блок 58, защото по думите на председателя на Общия съвет на БАН, Васил Киров, от построяването на сградата през 1990 г., тя винаги е била обитавана от млади учени на БАН или професори с преподавателска дейност, предаде Радио София.

Със старта на настанителната кампания за студенти, следващи в държавни университети, се оказва, че вход А на блок 58 в Студентски град попада в списъка на общежития, обявени за студентско настаняване.

В своята писмена позиция ОС на БАН уточнява: ”По този начин се нарушават договорените между МОН и БАН квоти за настаняване на изследователи в споменатия блок, които не могат да си позволят да купят жилище в София или да плащат свободен наем, нарушават се и правата им да ползват социални придобивки“. Председателят на ОС на БАН, Васил Киров, уточни своята позиция.

„Блокът никога не е използван за студентско общежитие. Винаги в него са живели работещи в БАН – млади учени или млади преподаватели от университетите в София“, каза Васил Киров.

Радио София е потърсило отговори от Министерството на образованието, под чиято юрисдикция се намира „Студентски столове и общежития“ ЕАД – собственик на блок 58.

В тяхната писмена позиция бе потвърден недостигът на общежития към днешна дата, което води до приоритетното настаняване на студенти преди старта на академичната година. За работещите в БАН нормативно не са предвидени квоти в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, но се търси и ще бъде намерено решение. Краткосрочното е да бъдат настанени, където има възможност, а дългосрочно – изграждането на общежития на БАН. Няма законово основание за спиране на процедурата по настаняване на студенти. В противен случай неоснователно ще се засегнат правата на студентите и докторантите, които имат право да бъдат настанени в блок 58.

От МОН добавят още: „Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове в общежитията на висшите училища и на „Студентски столове и общежития“ ЕАД се определят места за настаняване на докторантите от БАН и другите научни организации, както и за настаняване на студенти, докторанти и специализанти от висши училища, които нямат общежития или в чиито общежития не достигат места“.

Медията е потърсила позицията и на председателя на Националното представителство на студентските съвети, Ангел Стойков.

„На база недостига на свободни места, както обявих над 1000 души има опасност да останат извън студентските общежития, се появи инициатива за настаняване на студенти в съответния блок. В момента се водят разговори и с други висши училища, които могат да приемат млади учени и преподаватели“, казва Ангел Стойков.

С цел прозрачност и публичност при настаняване на студенти и докторанти в блок 58 е взето решение да се установи ред на работа, чрез подписване на меморандум между „Студентски столове и общежития“ ЕАД и Националното представителство на студентските съвети, при който НПСС ще участва чрез проверка и подпис на документите за настаняване на студенти в този блок, но няма да извършва по същество настаняване в общежитието, тъй като няма такива правомощия.