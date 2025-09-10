Сам Алтман продава луксозна вила на Хаваите за 49 милиона долара

Сам Алтман е готов да продаде огромната си вила на Хаваите и иска за нея зашеметяващата сума от 49 милиона долара. Резиденцията на съоснователя и главен изпълнителен директор на OpenAI на Големия остров вече е обявена за продажба, като в рекламния материал се подчертава „съчетание на лукс и природна красота“ и множество удобства за супербогатите.

Имотът гледа към залива Кайлуа и Тихия океан и включва 10 спални в основната къща и гостоприемната вила, хеликоптерна площадка, помещения за персонала, киносалон, частно пристанище и „модерни системи за сигурност, гарантиращи спокойствие и дискретност“. Агентът на Sotheby’s Брайън Акселрод казва, че обявата е публикувана в края на август, но отказа допълнителен коментар.

Forbes, който първи съобщи за имотната оферта в понеделник (8 септември), оценява нетното лично състояние на Алтман на 2 милиарда долара. Според изданието, той е купил имението за 43 милиона долара през 2021 г., което преди това е принадлежало на друг технологичен магнат – съоснователя на Microsoft Пол Алън.

Вилата на Сам Алтман се намира в Кайлуа-Кона на западния бряг на Големия остров, до националната историческа забележителност Камакахону и близо до кей Кайлуа. Данните на окръг Хавай показват, че данъкът му за тази година е около 631 000 долара.

Портфолиото от имоти на милиардера също набъбва, въпреки че основната част от богатството му идва от инвестиции извън OpenAI. През 2020 г. той е платил 27 милиона долара за луксозна къща в квартал Russian Hill в Сан Франциско, но по-късно е завел дело срещу строителя и изпълнителите заради проблеми като „опасна“ плесен. Притежава и ранчо в окръг Напа, където според „Нюйорк таймс“ е прекарвал уикендите си през 2023 година. Освен това Real Deal съобщи през февруари, че фирма с ограничена отговорност, свързана с Алтман, е купила три допълнителни парцела около дома му в Russian Hill.

Не е известно защо Сам Алтман е решил да се раздели с хавайската си вила, нито кой ще я купи. Едно е ясно – милиардерът ще се раздели с част от личната си история, тъй като според съобщенията там е проведена и сватбата му през януари 2024 година.