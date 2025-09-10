Синдикалистът Пламен Димитров заподозря картел при цените на млечните продукти

Има огромна вероятност за картел при ценообразуването на млечните продукти у нас, обяви в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров. Там той участва в разширено заседание на Регионалния съвет на конфедерацията, информират от пресцентъра на синдиката.

Димитров обясни, че цената на млечните продукти в страната ни е най-високата в Европейския съюз. „Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите – по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно“ обясни президентът на КНСБ.

По думите му е необяснимо защо в търговските вериги цените са от 2 до 12 процента по-високи, отколкото в кварталните магазини.

Той заяви, че до края на месеца КЗК трябва да приключи секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните, като ако тенденцията се потвърди, трябва да се вземат мерки, категоричен е Димитров.

„Наблюдаваме над 600 обекта в 80 общини всеки месец. Това се повтаря вече трети месец поред и тази тенденция за нас показва непазарно поведение както на големите вериги, така и на тези, които доставят от борсата до съответния магазин 21 стоки, които наблюдаваме. Това, ако не се пресече, каквото и да обясняваме, че еврото ще бъде полезно и добро, отива по дяволите“, обясни още той.

Той коментира и дали има подбиване на цените заради вноса на зеленчуци. По думите му това трябва да го оценят производителите и контролните органи.

Димитров коментира и минималната работна заплата, която от началото на следващата година ще бъде 620 евро или 1213 лева. По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Нещо, което е немислимо до този момент.