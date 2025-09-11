Според Вълчев българските ученици имат по-голям проблем с базовата грамотност, отколкото с финансовата

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви в Благоевград, че българските ученици имат по-сериозни затруднения с базовата и функционалната грамотност, отколкото с финансовата. По думите му, в учебните програми вече са заложени теми като бюджет, кредити, приходи и разходи, но при предстоящите промени тези знания ще бъдат засилени.

Вълчев посочи, че ремонтни дейности са извършени в около 1500 училища, като 250 от тях ще продължат и след първия учебен ден. В почти всички училища се изграждат STEM центрове, а общо 50 проекта за модернизация се реализират по Плана за възстановяване и устойчивост. В България функционират близо 2400 училища и около 2000 детски градини.

По повод въвеждането на еврото от януари 2026 година в училищата ще бъдат разположени информационни табла и материали. Министърът изрази увереност, че учениците бързо ще свикнат с новите банкноти.

За новия предмет „Религия и добродетели“ той подчерта, че никой няма да бъде принуждаван да изучава религия против волята си. Целта е да се разширява достъпът до обучение по религия, като учебните програми ще бъдат написани така, че да акцентират върху възпитанието и общочовешките ценности.

Вълчев даде за пример Благоевградска област, където деца изучават различни религии, но празнуват заедно и демонстрират взаимно уважение и толерантност.