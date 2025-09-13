Г-7 обсъжда мита и санкции срещу страни, купуващи руски петрол

Финансовите министри на страните от Г-7 обсъдиха възможността за нови санкции и търговски мерки, включително мита, срещу държави, които според тях подпомагат войната на Русия в Украйна. Това се посочва в изявление на канадското финансово министерство след среща в Отава, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

По време на разговорите министрите се споразумяха да ускорят дискусиите за използването на замразени руски активи за финансиране на украинската отбрана. Обсъден е и „широк спектър от възможни икономически мерки за увеличаване на натиска върху Русия“.

Американският финансов министър Скот Бесънт и търговският представител Джеймисън Гриър призоваха съюзниците да се присъединят към САЩ в налагането на мита върху страни, които продължават да купуват руски петрол. „Само с единни усилия, които ще прекъснат приходите, финансиращи военната машина на Путин, ще можем да приложим достатъчен икономически натиск“, се казва в тяхно изявление.

По-рано американското финансово министерство призова Г-7 и ЕС да наложат „смислени мита“ върху стоки от Китай и Индия. Междувременно президентът Доналд Тръмп вече повиши наказателните мита върху индийския внос до 50%, за да притисне Делхи да спре покупките на руски петрол с отстъпка.

Въпреки това Вашингтон се въздържа от подобна стъпка спрямо китайския внос, тъй като администрацията на Тръмп се стреми да запази деликатно търговско примирие с Пекин.