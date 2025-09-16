РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп завежда дело за клевета за 15 млрд. долара срещу The New York Times

Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за клевета срещу The New York Times. Той съобщи това в Truth Social.

Според американския лидер е „голяма чест за него да заведе дело за клевета и обида срещу The New York Times“, който той определи като „рупора на радикално лявата Демократическа партия“ и един от „най-лошите вестници в историята“ на страната. Според изявлението на Тръмп, делото за 15 милиарда долара е заведено в щата Флорида.

Стопанинът на Белия дом обвини изданието, че открито подкрепя съперничката му на президентските избори през 2024 г., тогавашния вицепрезидент Камала Харис, и в клевета по отношение на самия него, както и членове на семейството и обкръжението му.

През юли американската телевизионна компания CBS обяви закриването на The Late Show, чийто водещ Стивън Колбърт беше един от най-гласовитите критици на президента Доналд Тръмп по американската вечерна телевизия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени