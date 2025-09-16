Тръмп завежда дело за клевета за 15 млрд. долара срещу The New York Times

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за клевета срещу The New York Times. Той съобщи това в Truth Social.

Според американския лидер е „голяма чест за него да заведе дело за клевета и обида срещу The New York Times“, който той определи като „рупора на радикално лявата Демократическа партия“ и един от „най-лошите вестници в историята“ на страната. Според изявлението на Тръмп, делото за 15 милиарда долара е заведено в щата Флорида.

Стопанинът на Белия дом обвини изданието, че открито подкрепя съперничката му на президентските избори през 2024 г., тогавашния вицепрезидент Камала Харис, и в клевета по отношение на самия него, както и членове на семейството и обкръжението му.

През юли американската телевизионна компания CBS обяви закриването на The Late Show, чийто водещ Стивън Колбърт беше един от най-гласовитите критици на президента Доналд Тръмп по американската вечерна телевизия.