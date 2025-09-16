Кметът на София Васил Терзиев откри кампанията за пътна безопасност „На пътя няма рестарт“, чиято цел е да повиши вниманието върху рисковете от шофирането с превишена скорост, особено сред младите хора. Той подчерта, че личната отговорност е ключова. „Всеки, който сяда зад волана, трябва да е наясно, че управлява машина, способна да отнеме животи. Нито камери на всеки ъгъл, нито легнали полицаи могат да заменят самосъзнанието на водачите“, каза Терзиев.

Повод за въпроси към кмета стана тежката катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“, при която автомобил се разцепи на две заради движение със 220 км/час. Градоначалникът бе категоричен, че в подобни случаи никакви мантинели не могат да предотвратят фатален изход. Той припомни, че за високите скорости съществуват специални писти, а не градските улици.

Кампанията включва демонстрации, симулатори и практически активности, за да предаде сериозното послание към младата аудитория по въздействащ начин. В инициативата участват популярни личности и професионални състезатели, сред които Никола Цолов, Ангел Караньотов, Димитър Илиев и Филип Лазаров.