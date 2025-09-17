РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Избраха Росен Плевнелиев за член на Надзорния съвет на „Телелинк бизнес сървисис“

росен плевнелиев портрет

Избраха Росен Плевнелиев за член на Надзорния съвет на технологичната компания „Телелинк бизнес сървисис груп“ АД. Той ще остане в надзора до изтичане мандата на действащия Надзорен съвет или до 28 август 2027 година. Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на това дружество, проведено на 17 септември.

Иво Евгениев е освободен като член на Надзорния съвет по негово искане, а Плевнелиев влиза на неговото място.

Общото събрание на акционерите определи годишно брутно възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 30 000 лева. Гаранцията за управлението на Плевнелиев е в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Общото събрание възложи и оправомощи изпълнителния директор на дружеството да сключи от името на „Телелинк бизнес сървисис“ АД договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

В момента в Надзорния съвет на технологичната компания са Ханс ван Хувелинген (Нидерландия), Флориан Хът (Германия), Уилям Антъни Боуотер Ръсел (Великобритания), Иво Евгениев Евгениев и Любомир Михайлов Минчев.

През последните дванадесет месеца цените на тези акции на „Бългаска фондова борса“ вървят нагоре. В момента сделки с книжата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ се сключват при 9.20 лева за един брой. А пазарната капитализация е над 115 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени