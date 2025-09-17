Избраха Росен Плевнелиев за член на Надзорния съвет на „Телелинк бизнес сървисис“

Избраха Росен Плевнелиев за член на Надзорния съвет на технологичната компания „Телелинк бизнес сървисис груп“ АД. Той ще остане в надзора до изтичане мандата на действащия Надзорен съвет или до 28 август 2027 година. Решението е гласувано от извънредното общо събрание на акционерите на това дружество, проведено на 17 септември.

Иво Евгениев е освободен като член на Надзорния съвет по негово искане, а Плевнелиев влиза на неговото място.

Общото събрание на акционерите определи годишно брутно възнаграждение на новоизбрания член на Надзорния съвет в размер на 30 000 лева. Гаранцията за управлението на Плевнелиев е в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение. Общото събрание възложи и оправомощи изпълнителния директор на дружеството да сключи от името на „Телелинк бизнес сървисис“ АД договор с новоизбрания член на Надзорния съвет.

В момента в Надзорния съвет на технологичната компания са Ханс ван Хувелинген (Нидерландия), Флориан Хът (Германия), Уилям Антъни Боуотер Ръсел (Великобритания), Иво Евгениев Евгениев и Любомир Михайлов Минчев.

През последните дванадесет месеца цените на тези акции на „Бългаска фондова борса“ вървят нагоре. В момента сделки с книжата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ се сключват при 9.20 лева за един брой. А пазарната капитализация е над 115 млн. лева.