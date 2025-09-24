Посланикът на Молдова у нас – Н. Пр. Емил Жакота даде тържествен прием по случай 34 години независимост

Негово Превъзходителство посланикът на Република Молдова в България – Емил Жакота, съпругата му и екипът му посрещнаха няколкостотин гости – дипломати, депутати, представители на бизнеса – в хотел „Маринела“. Поводът – 34 години от провъзгласяването на независимостта на Молдова и 33 години от установяване на дипломатически отношения с България.

След като прозвучаха химните на Молдова и България посланик Жакота държа реч, в която припомни през какво е преминала родината му през последните повече от три десетилетия, докато е изграждала демократичната си система. Изброи сепаратисткия конфликт, подстрекаван от Русия, един икономически колапс, енергиен шантаж, икономическо ембарго и дори банкова кражба.

„Но демокрацията устоя и особено радостен е фактът, че България винаги е била най-добрият ни приятел – тя беше сред първите държави, които признаха независимостта на Република Молдова през 1992 г. и през същата година откри и своя дипломатическа мисия в Кишинев„, припомни посланик Жакота.

Той добави, че Молдова високо оценява постоянната и пълноценна подкрепа, оказвана от България през всичките тези години, така че да може да осъществи голяма си мечта – европейското бъдеще.

„България и Румъния са наши приятели и опитни адвокати в проевропейските ни стремежи дори и във времена на кризи„, продължи посланик Жакота. Той бе категоричен, че Молдова и Украйна са готови да продължат напред преговорите си за присъединяване към ЕС, като подчерта, че интеграцията им ще направи региона по-безопасен и по-стабилен.

„Молдова е, винаги е била и ще остане миролюбива страна. Ние не приемаме агресията и сме за мир. Ние бяхме сред първите, които отворихме широко сърцата и домовете си за украинските бежанци – жертви на ужасите на войната. Радостен съм, че в Молдова те намериха свой нов дом и това им позволява да гледат с надежда в бъдещето„, подчерта Н. Пр. Емил Жакота.

В речта си той обърна внимание и че през тази година в Молдова на посещение са били и вицепрезидентът Илияна Йотова, и министър-председателят Росен Желязков, и министърът на външните работи Георг Георгиев, и депутати от Народното събрание. По този повод той изрази желание тази практика да се запази и в бъдеще.

Не пропусна да отбележи и че българското малцинство, което живее компактно на територията на Република Молдова, е истински мост на приятелство и сътрудничество. Изрази надежда този мост да се развива в посока европейската интеграция на Молдова в голямото европейско семейство по модела на България.

На следващо място той отдели внимание на динамичното развитие на икономическите отношения между България и Молдова, подчертавайки, че с екипа си работи за увеличаването на обема на търговия между двете държави.

„Без съмнение, най-важните ни икономически проекти в двустранните ни отношения са свързани с енергетиката„, коментира посланик Жакота и отбеляза с голямо задоволство участието на Молдова в проекта „Вертикален газов коридор“, подкрепен от ЕС и в който участват Гърция, България, Румъния, Словакия, Унгария и Украйна.

Не на последно място посланикът засегна и сътрудничеството в сферата на образованието – припомни, че от много години България предоставя на молдовските абитуриенти възможност да учат във висшите ни училища. Добави и че по-късно много от абсолвентите се завръщат обратно в родината си, като така допринасят за европейското развитие на Молдова. В тази връзка той отбеляза и откриването през 2025 г. на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в град Тараклия.

По думите му този европейски университет е не само образователна институция, а инвестиция в бъдещето на молдовските младежи, в укрепването на тяхната европейска идентичност и в развитието на региона. Посланик Жакота изрази надежда филиалът да се превърне в образователен и културен център за бесарабските българи в Молдова и Украйна.

Важен акцент в речта на посланик Жакота бяха думите му към гражданите на Молдова, които живеят в България. Поводът бе предстоящото провеждане на парламентарните избори – на 28 септември.

„Скъпи приятели, каня ви да гласувате в избирателната секция на територията на посолството на родината ни в София.

Изборите на 28 септември не са избор само за една партия, а волеизявление за бъдещето на нашата страна – въпросът е дали искаме с твърди крачки да вървим към интеграцията в голямото европейско семейство на демократичните държави или да останем зависими от прегръдката на руския мир.

Европа, като наш избор, няма алтернатива. Без Европа Молдова ще остане блокирана в своето минало. Стабилността на Република Молдова е стабилността на Европа, а мирът в региона е мир в Европа„, подчерта посланик Емил Жакота.

Накрая дипломатът благодари на партньорите в организирането на празничната вечер – почетните консули на Република Молдова – инж. д-р Веселин Чипев в Пловдив и Женя Христова Атанасова в Бургас.

Вдигна наздравица за укрепването на връзките между България и Молдова и за европейското бъдеще на родината си. След речта си специално отиде и поздрави всеки, дошъл на празничния прием и покани гостите да дегустират от вината, произведени от Purcari, отбелязвайки, че Молдова е в топ 20 на винопроизводителите в света.