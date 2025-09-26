Парламентът ще разгледа отчета на Комисията за защита от дискриминация и ще проведе парламентарен контрол

Народното събрание се очаква да приеме годишния отчет на Комисията за защита от дискриминация за 2024 година. В документа се акцентира върху специалните производства, превантивната дейност и контрола по изпълнението на решенията. През миналата година комисията е постановила 370 решения, като 252 вече са влезли в сила, а 250 не са били обжалвани. Отчетени са и случаи на множествена дискриминация, разглеждани от разширени състави.

След седмица, в която парламентът не успя да заседава заради липса на кворум, дневният ред включва и редовен парламентарен контрол. Шестима министри ще се изправят пред депутатите.

Сред тях са транспортният министър Гроздан Караджов, който ще даде разяснения за продажбата на имоти на „Холдинг БДЖ“, и министърът на туризма Мирослав Боршош с тема за спортно-туристическия потенциал на Кюстендилско. Финансовият министър Теменужка Петкова ще отговаря на въпрос за заловени от митниците наркотични вещества.

Вътрешният министър Даниел Митов ще коментира проблеми с пожарната техника и случай с ескортиране на автомобил по магистрала „Тракия“. Военният министър Атанас Запрянов ще отговаря по сигнал за навлизане на войски на НАТО в частни имоти, а към регионалния министър Иван Иванов има отправени серия въпроси за инфраструктурата и липсата на инвалидни паркоместа в Созопол.