Премиерът отговори на упреците: Интернет порталът „Колко струва“ е преминал през тестове и стартира от 30 септември

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 година, следва да стартира публикуването на данните в него от страна на веригите. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, които по-рано днес отправиха запитване защо все още не функционира информационният сайт с цените на хранителните продукти.

Премиерът предоставя на двамата депутати подробна информация за интернет портала, предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Желязков изтъква, че в началото на месец септември 2025 г., след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът „Kolkostruva.bg” е реализиран и от страна на Комисията за защита на потребителите са предоставени указания на търговците за интеграция.

На 9 септември 2025 г. екипът на „Информационно обслужване“ предоставя публичен достъп до разработения модул (портал „Kolkostruva.bg”), достъпен на адрес https://kolkostruva.bg .

Същия ден стартира период на тестове и установяване на интеграционен процес между търговските вериги и портала „Колко струва“, като е предоставен достъп до тестова среда. Към момента в тестовата среда са получили достъп 35 търговски вериги, в това число и аптеки, като първите успешно подадени тестови данни са от 12 септември 2025 година.

За целите на успешното протичане на интеграционните тестове екипът на „Информационно обслужване“ оказва съдействие на Комисията за защит на потребителите (КЗП) и търговските вериги при всеки възникнал въпрос или казус.

В помощ на търговските вериги екипът на „Информационно обслужване“ е разработил и публикува на сайта на Комисията за защита на потребителите документ „Често задавани въпроси (FAQ) – Портал и API за подаване на ценови данни“, както и „Ръководство за търговски вериги за работа със Система за управление на съдържанието“.

В периода от 9 – 25 септември 2025 г. се провеждат интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност търговски вериги.

След успешно зареждане на данните, на 25 септември 2025 г. е предоставена информация на екипа на КЗП за преглед на данните, които са импортирали в тестовата среда и тяхното представяне в „Наблюдавани стоки“ в публичната страница на портала “Kolkostruva.bg”.

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30.09.2025 г. от страна на веригите.

Порталът е пълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.