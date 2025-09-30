Интернет порталът „Колко струва“ вече работи

Интернет порталът „Колко струва“ (kolkostruva.bg) вече е напълно функционален и визуализира цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница. Платформата приема данни от търговските вериги и информира ежедневно потребителите за крайните продажни цени.

Комисията за защита на потребителите е напомнила на търговците за задължението им да публикуват и предоставят актуална информация за цените. Изискването важи за фирми с годишен оборот над 10 млн. лева в сегмента на хранителни стоки, напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарства.

От КЗП уточняват, че ще извършват проверки за спазването на правилата. При установяване на нарушения, включително необосновано поскъпване след 8 октомври, ще бъдат налагани санкции.