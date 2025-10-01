Забавени плащания поставят в риск ремонтите в София

От Столичната община алармират за забавяния в преводите на държавни средства по програмата за общинско финансиране, което поставя в риск реализацията на ключови инфраструктурни проекти в столицата. Сред засегнатите ремонти са тези на бул. „Александър Стамболийски“, мостът на “Бакърена фабрика” и ул. „Опълченска“, като за тях не е получен нито един лев.

Терзиев обяви в профила си във “Фейсбук”, че до момента общината е получила едва 236 000 лева и само 10 споразумения за обекти в районите “Панчарево”, “Банкя”, “Младост” и “Илинден”, при положение че Столичната община има 156 одобрени проекта.

Той пояснява и че за 2024 г. са поискани плащания за 11 млн. лева, но са получили само половината, а 43 000 лева от тогавашните искания са постъпили едва през юли тази година, за която са поискани нови 29 млн. лева, от които са преведени само 193 000 лева.

За сравнение на други общини по същата програма вече са преведени стотици милиони държавни пари. В отчетите на регионалното министерство към 31 август са платени 435 млн. лева за 720 проекта в 214 общини в страната.

„Като кмет не мога да допусна политически игри и забавяне на средства да спират развитието на града. Всяка улица, всеки мост, всяка детска градина са част от ежедневието на всеки софиянец и ще настоявам средствата, които се полагат на гражданите ни, да бъдат изплатени изцяло„, подчертава столичният кмет.

От Столична община заедно с кмета Васил Терзиев настояват за бързо решаване на

проблема, понеже спирането на проектите ще засегне над 1 милион души.