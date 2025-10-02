РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вратите на КФН са отворени за нови идеи, отбеляза Васил Големански пред криптообщността

Васил Големански пред криптообщността

„Вратите на Комисията за финансов надзор са винаги отворени за нови идеи, особено в областта на криптоактивите и блокчейн средата. Комисията се развива, както вас, и затова всяка помощ би била полезна“, отбеляза председателят на КФН Васил Големански пред конференцията ETHSofia 2025.

Събитието събра водещи експерти, разработчици, институции и ентусиасти от света на Ethereum, DeFi, Web3 и свързаните с тях технологии. В продъжение на два дни те обсъждаха бъдещето на децентрализираните финанси, stablecoins, сигурността в блокчейн средата и новите технологични решения.

КФН регулира този пазар, за да бъде по-справедлив, по-надежден и по-сигурен. Целта е европейските граждани да имат сигурен достъп до новите финансови технологии, допълни Големански.

„Също като вас, аз идвам от IT сферата и знам, че

бъдещето на всеки един актив е дигитално.

Борсовите сделки, в началото, се сключваха чрез хартиен борсов билет, преминахме през дистанционен достъп, през времената на Интернет, за да стигнем до криптоактивите като изцяло нов финансов инструмент. През целия този път съм вярвал в пазара, който има способността да свързва предприемчивите и онези, които търсят печалба. Сигурен съм, че и сега пазарът ще отсее най-добрите инструменти в името на една просперираща икономика“, заяви председателят на Комисията за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор организира и специален уъркшоп, в рамките на форума, посветен на българския опит в прилагането на европейските регулации. Той премина като последователен разказ за пътя от европейските правила към практическото им приложение у нас.

Вяра Савова, старши експерт по политики в EUCI, представи общата рамка на трите ключови регламента – MiCA, TFR и DORA – и очерта как България се вписва в общоевропейските процеси.

Десислава Ласкова, началник отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“ в КФН, разказа как на практика ще се осъществява лицензиране на доставчици на услуги за криптоактиви. Тя подчерта, че КФН работи за изграждане на прозрачни изисквания и за създаване на условия за устойчиво развитие на сектора, като търси баланс между защита на инвеститорите и насърчаване на иновациите.

vladislav matev pred kriptoobsthnostta kfn

Владислав Матев, главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, представи основните изисквания за публично предлагане и допускане до търговия на токени. Той очерта практическите стъпки, които българските компании ще следват, за да осигурят достъп до капиталовия пазар, и акцентира върху ролята на КФН при спазването на европейските стандарти.

