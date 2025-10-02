Вратите на КФН са отворени за нови идеи, отбеляза Васил Големански пред криптообщността

„Вратите на Комисията за финансов надзор са винаги отворени за нови идеи, особено в областта на криптоактивите и блокчейн средата. Комисията се развива, както вас, и затова всяка помощ би била полезна“, отбеляза председателят на КФН Васил Големански пред конференцията ETHSofia 2025.

Събитието събра водещи експерти, разработчици, институции и ентусиасти от света на Ethereum, DeFi, Web3 и свързаните с тях технологии. В продъжение на два дни те обсъждаха бъдещето на децентрализираните финанси, stablecoins, сигурността в блокчейн средата и новите технологични решения.

КФН регулира този пазар, за да бъде по-справедлив, по-надежден и по-сигурен. Целта е европейските граждани да имат сигурен достъп до новите финансови технологии, допълни Големански.

„Също като вас, аз идвам от IT сферата и знам, че

бъдещето на всеки един актив е дигитално.

Борсовите сделки, в началото, се сключваха чрез хартиен борсов билет, преминахме през дистанционен достъп, през времената на Интернет, за да стигнем до криптоактивите като изцяло нов финансов инструмент. През целия този път съм вярвал в пазара, който има способността да свързва предприемчивите и онези, които търсят печалба. Сигурен съм, че и сега пазарът ще отсее най-добрите инструменти в името на една просперираща икономика“, заяви председателят на Комисията за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор организира и специален уъркшоп, в рамките на форума, посветен на българския опит в прилагането на европейските регулации. Той премина като последователен разказ за пътя от европейските правила към практическото им приложение у нас.

Вяра Савова, старши експерт по политики в EUCI, представи общата рамка на трите ключови регламента – MiCA, TFR и DORA – и очерта как България се вписва в общоевропейските процеси.

Десислава Ласкова, началник отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“ в КФН, разказа как на практика ще се осъществява лицензиране на доставчици на услуги за криптоактиви. Тя подчерта, че КФН работи за изграждане на прозрачни изисквания и за създаване на условия за устойчиво развитие на сектора, като търси баланс между защита на инвеститорите и насърчаване на иновациите.

Владислав Матев, главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, представи основните изисквания за публично предлагане и допускане до търговия на токени. Той очерта практическите стъпки, които българските компании ще следват, за да осигурят достъп до капиталовия пазар, и акцентира върху ролята на КФН при спазването на европейските стандарти.