Иван Димитров: Броят кандидати за общински съветници в Пазарджик е рекорден, спрямо гласуващите. Това е девиация (част 1)

„България може“ ще насочи фокуса на общинската политика към младите семейства и отглеждането на децата, уверява Иван Димитров

За общински съветници на предстоящите извънредни избори в Пазарджик кандидатстват 597 човека за 41 места. Това е девиантен случай и прецедент за нашия град. Цифрата е гигантска и е интересна за анализ, спрямо броя на гласуващите в общината.

Голяма част от гражданите у нас не осъзнават себе си като хора, от които зависи нещо в политиката. Всичко това резултира в огромна ирационалност.

Най-големият опонент на политика е времето.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Иван Димитров, водач на листата на партия „България може“ за изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври 2025.

Още от интервюто:

Какъв е реалният прочит на политическата картина в община Пазарджик дни преди извънредните избори за общински съветници?

С какво е важна ролята на общинските съвети?

Ще има ли рекорден купен и контролиран вот на общинските избори в Пазарджик?

Каква е концепцията на партия „България може“ за развитие на община Пазарджик?

Как се решават проблемите на демографията днес в България?

