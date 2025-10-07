Солена присъда по делото за милионите на Мартин Петров

Присъда от 15 години лишаване от свобода, конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице постанови Софийски градски съд за бившата лична банкерка на футболиста Мартин Петров Ирина Аткова. Обвинението на градската прокуратура е за извършването на измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв. в качеството й на негова лична банкерка в София.

Аткова е отговаряла за специалното обслужване на клиенти с по-големи доходи, но оперирането с техни средства било извън нейните права и задължения. Петров й предоставил редом с определени служители на банката правто да вижда сметките му, но да оперират с тях упълномощил само съпругата и родителите си. Докато играел в Испания и Англия, футболистът се срещал с Аткова при редките си идвания в България, а тя казвала на касиерите какво да правят при теглене пари на каса.

На всички правело впечатление поведението на близост с него, което демонстрирала пред колегите си. Възползвайки се от изградените помежду им доверителни отношения, през първата половина на 2010 г. обвиняемата отправила предложение към Мартин Петров да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ. Той склонил и й дал пълномощно за ползване на средства до определен максимален размер, но тя искала да оперира с по-големи суми. Така започнала да прелива средства от сметките му към откритите на негово име инвестиционни портфейли, с които да оперира на финансовите пазари.

За времето от началото на 2012 г. до средата на 2017 г. чрез съставяне и използване на неистински документи, в т. ч. и електронни (нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан банков превод), както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента), Аткова заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи. В резултат получила без правно основание 786 хил. лв. като дала и възможност на други физическо и юридическо лица да получат близо 420 хил. лева.

Отделно от това Аткова заблудила различни банкови служители, че е помолена от Петров или от семейството му да се разпорежда със средствата по сметките му, като изтегли и получи от негови сметки различни суми с уговорката малко след това да бъде надлежно разписано „нареждане-разписка“. Така със 62 тегления били източени 583 хил. лв. преди футболистът да установи измамите предвид влошения контакт с личната му банкерка, която се оказала уволнена 10 месеца по-рано без той да бъде уведомен за това.

След гръмването на скандала се оказа, че Аткова е изчезнала зад граница, поради което беше обявена за издирване с червена бюлетина на Интерпол. Футболистът пък беше категоричен, че няма как да е действала сама, и доколкото узнал са уволнени повече от 20 банкови служители.