Правосъдният министър свиква пленум на ВСС заради Сарафов

Правосъдният министър Георги Георгиев обяви днес, че свиква пленум на Висшия съдебен съвет другия четвъртък. Включвам точката за предложението за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт, съобщи Георги Георгиев на кръгла маса на тема „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“.

Както е известно, съдийската колегия на ВСС поиска пленума на ВСС да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. По отношение на същия текст членовете на прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му.

„Ще дам възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос, двете колегии заедно. Няма как министърът на правосъдието да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт. Това, което мога да направя, е да оказвам съдействие за решаването на проблема от компетентните за това лица“, коментира Георги Георгиев.

