Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на португалския нападател се оценява на 1.4 милиарда долара. Той е първият футболист, достигнал такова богатство.

Bloomberg изчислява, че доходите на Роналдо отдавна са наравно с тези на аржентинския нападател Лионел Меси. През 2023 г. португалецът подписа рекорден договор за 200 милиона долара със саудитския футболен клуб „Ал-Наср“. Две години по-късно той удължи споразумението, което сега се оценява на над 400 милиона долара.

Отбелязва се, че

между 2002 и 2023 г. Роналдо е спечелил приблизително 550 милиона долара.

Партньорствата с големи марки (Nike, Armani, Castrol) също увеличиха нетното му състояние с над 175 милиона долара. Футболистът развива собствена марка – CR7, която включва верига хотели, фитнес клубове и линия дрехи, но този бизнес „не е основният източник на богатството му“.

Кристиано Роналдо е петкратен носител на „Златната топка“

и най-резултатен играч за всички времена в официалния световен футбол.

Нападателят е играл преди това за португалския „Спортинг“, английския „Манчестър Юнайтед“, испанския „Реал“ – Мадрид и италианския „Ювентус“.

През 2016 г. Роналдо спечели Европейското първенство по футбол с португалския национален отбор.