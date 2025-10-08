РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер

Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер. Според индекса на милиардерите на Bloomberg, нетното състояние на португалския нападател се оценява на 1.4 милиарда долара. Той е първият футболист, достигнал такова богатство.

Bloomberg изчислява, че доходите на Роналдо отдавна са наравно с тези на аржентинския нападател Лионел Меси. През 2023 г. португалецът подписа рекорден договор за 200 милиона долара със саудитския футболен клуб „Ал-Наср“. Две години по-късно той удължи споразумението, което сега се оценява на над 400 милиона долара.

Отбелязва се, че

между 2002 и 2023 г. Роналдо е спечелил приблизително 550 милиона долара.

Партньорствата с големи марки (Nike, Armani, Castrol) също увеличиха нетното му състояние с над 175 милиона долара. Футболистът развива собствена марка – CR7, която включва верига хотели, фитнес клубове и линия дрехи, но този бизнес „не е основният източник на богатството му“.

Кристиано Роналдо е петкратен носител на „Златната топка“

Кристиано Роналдо

и най-резултатен играч за всички времена в официалния световен футбол.

Нападателят е играл преди това за португалския „Спортинг“, английския „Манчестър Юнайтед“, испанския „Реал“ – Мадрид и италианския „Ювентус“.

През 2016 г. Роналдо спечели Европейското първенство по футбол с португалския национален отбор.

