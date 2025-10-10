Levi Strauss повиши прогнозата си за печалба, но акциите ѝ спаднаха със 7 процента

Американският производител на дънкови облекла Levi Strauss повиши годишната си прогноза за печалба, но тя остана под очакванията на Уолстрийт, което доведе до спад на фирмените акции с около 7% след приключването на борсовата сесия.

Новите коригирани очаквания на компанията са за печалба от 1.27-1.32 щ. долара на акция, като прогнозата включва запазване на митническите ставки от 30% за Китай и 20% за други държави. Митата вече са свили брутния марж с 80 базисни пункта и ще окажат още по-голям натиск през празничния сезон.

Въпреки това, приходите на Levi Strauss са нараснали със 7% – до 1.54 млрд. долара – над прогнозите на анализаторите. Задграничните продажби са се увеличили с 12% в Азия и с 5% в Европа, а онлайн приходите – с 16 процента.

Компанията продължава да залага на директни продажби, което е подобрило оперативния ѝ марж до 10.8% спрямо 2.3% година по-рано.