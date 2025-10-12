Общинарите в София планират да сигнализират КЗК за картел при кандидатите боклукчии

Планираме да подадем жалба в Комисията за защита на конкуренцията за картел при участниците, тъй като цените, които дават, са сходни. Това обяви Надежда Бобчева – заместник-кметът по екологията в Столичната община в ефира на БНР по повод подадените оферти за сметопочистване на София.

По думите й годишната план-сметка на Столичната община за обществената поръчка е била 302 млн. лева, и ако общинарите подпишат новите договори на цените, които са в офертите, това означава, че разходите трябва да се увеличат със 102 млн. лева. Бобчева бе категорична, че става въпрос за 30% увеличение отведнъж и то е необосновано.

По повод кризисната ситуация с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ Бобчева изрази надежда, че тя ще се нормализира през следващата седмица.

Тя съобщи, че Столична община има десет малки сметосъбиращи камиона за отпадъци, които са на терен, три големи и още един голям – с щипка. Към настоящия момент има микрорайони в „Люлин“ и в „Красно село“, които вече се обслужват по регулярния начин.

„Не сме възстановили нормалния ритъм на 100%, но се надяваме в рамките на идващата седмица това да стане факт„, добави Бобчева.

Припомняме, че от една седмица извозването на отпадъците в районите на „Люлин“ и „Красно село“ е в кризисен режим, след като общината не поднови договора с фирмата концесионер с мотива, че иска нереално висока цена за дейността си.

Освен това Надежда Бобчева обяви, че държавата е затруднила новата обществена поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването. Тя даде пример как Министерството на околната среда и водите най-неочаквано отменило лиценза на един от чуждестранните участници в процеса на протичане на самата обществена поръчка.

Даде и друг пример – в края на месец юли били запалени камионите на един от кандидатите за обществената поръчка в момент, в който той идвал да ги регистрира, за да получат български номера.

„Повече от 2 месеца нямахме отговор от МВР какво точно се е случило. После единственият останал участник, подал оферта за една от позициите, я оттеглил по необясними причини„, добави Бобчева и постави няколко въпроса:

„Какво накара тези хора да оттеглят своето участие? Защо по този начин беше елиминирана конкуренцията? Къде е прокуратурата?„

Заместник-кметът по екология благодари на доброволците, помагащи за сметопочистването в засегнатите места и призова за разделно събиране на отпадъците. Сподели, че очаква един от резултатите от кризата да е тъкмо гражданите да започнат да сортират боклуците си.