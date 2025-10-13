„Да, България“ поиска отговори от КПК за сигналите си срещу Пеевски, но Антон Славчев се скрил от среща

Председателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов съобщиха, че ръководителят на Антикорупционната комисия Антон Славчев се е укрил и не се е явил на предварително уговорена среща с тях. Поводът за разговор били сигнали, които двамата подали до комисията и прокуратурата срещу председателя на „Ново начало“ Делян Пеевски.

Мирчев и Божанов обясниха пред медиите, че сигналите касаят т.нар. „компроматна банка“ на Пеевски, „с която той държи, заплашва, изнудва магистрати, политици, министри„, както и заради несъответствие от около 100 млн. лв. в подадената от водача на „Ново начало“ декларация за имуществено състояние.

Лидерите на „Да, България“ посочиха, че вместо лично да се срещне с тях, Славчев изпратил двама свои служители, които не ги приели в кабинет, а ги посрещнали на входа на сградата и само заявили, че „по сигналите се работи“.

Миналия понеделник Лена Бориславова, Асен Василев и Кирил Петков от „Продължаваме Промяната“ също бяха в КПК по тяхно желание, за да бъдат разпитани по всички дела, в които се споменават имената им. Техни разпити обаче също нямаше.

Вотът за общински съветници в Пазарджик: „Борисов да се строи пред фотостудиото на Пеевски и да се снима под герба“

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че ще обсъди с колегите си от „Продължаваме промяната“, „Демократи за силна България“ и с юристи възможността да бъде поискано касирaне на вота за общински съветници в Пазарджик. По думите му предстои да се анализират аргументите, тъй като „всички видяха безпрецедентното купуване на гласове“. Той добави, че ще обсъдят дали съдът би приел, че тези нарушения са довели до изкривяване на изборния резултат.

Другият съпредседател на „Да, България“, Ивайло Мирчев, съобщи, че е присъствал като наблюдател в едно от селата и коментира, че според него Делян Пеевски отново си е „купил изборите“. Той определи това като част от овладяването на институциите, както и като знак за отслабването на ГЕРБ и „унизителното положение“, в което според него е поставен Бойко Борисов, чиято партия се е превърнала в шеста политическа сила. Той иронично добави, че очаква Борисов „да се строи пред фотостудиото на Пеевски и да се снима под герба“.

Мирчев посочи, че за всички, които са смятали, че темата за Пеевски е преувеличена, случилото се в Пазарджик е доказателство за обратното: „Днес в Пазарджик, утре в други градове, ако не предприемем действия и продължим да се правим, че това не се случва.“

Той отправи и остра критика към Министерството на вътрешните работи, като посочи, че в ромската махала в село Огняново са били спрени луксозни автомобили, каквито обикновено не се виждат там, а в тях са открити хиляди левове и списъци. Въпреки това полицията заявила, че „всичко е наред“. Мирчев коментира, че „всичко е наред, когато Делян Пеевски владее МВР и прокуратурата“.

Според него ниската избирателна активност се дължи на факта, че вотът е бил частичен и не е включвал избор на кмет.