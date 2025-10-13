Двама с нож пратиха 25-годишен ловчанлия в болница

Криминално проявен и осъждан младеж на 25 г. е била намушкан с нож в Ловеч, има двама задържани, трети се издирва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Десетина минути след 2:30 ч. полицаи реагирали на сигнал, че на ул. „Тодор Каблешков” в Ловеч 25-годишен мъж е намушкан в областта на гърба. Мястото е незабавно е било посетено от полицейски екип и е извършен оглед, а пострадалият след преглед в ловешката болница е откаран за операция и лечение в болница в Плевен.

В хода на последвалите издирвателни и процесуално-следствени действия като съпричастни към случая са били задържани двама мъже от ловешкото село Дренов – на 20 и 25 години. Изяснява се и местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, който е свързан със случая.

Работа по случая продължава под ръководството на Районна прокуратура – Ловеч.