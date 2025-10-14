Сарафов захапа Мирослава Тодорова, че спъва дело срещу Пепи Еврото

Борислав Сарафов поиска отвод на съдийката от Софийски градски съд Мирослава Тодорова заради бавенето на дело срещу отказ на специалния прокурор Даниела Талева да образува досъдебно производство по материалите на гражданско сдружение БОЕЦ от архива на Петьо Петров – Еврото. Сарафов сочи три съществени основания за отвода на Тодорова, която е бивша председателка на Съюза на съдиите в България.

Първото е нарушение на едномесечния срок за разглеждане на преписката, по която Тодорова не се е произнесла вече повече от 3 месеца. На второ място са посочени изнесените от БОЕЦ данни и подадените въз основа на тях сигнали до Талева, в които имало копия от документи от дисциплинарно производство спрямо Мирослава Тодорова. Според Сарафов е недопустимо произнасянето на съдия по дело, по което би имал пряк и личен интерес от неговото решаване. На трето място са посочени серия негативни за Сарафов публични изяви на Тодорова, сред които и призив за принудителното му отстраняване от заеманата длъжност.