70 големи търговци не предоставят цена на продукти от потребителската кошница

От Комисията за защита на потребителите са установили, че 70 големи търговци не са предоставяли на техните интернет страници данни за цени на продуктите от голямата потребителска кошница.

Към тях вече са предприети административни мерки за неизпълнение на задълженията, за което се предвиждат санкции в размер от 10 000 до 100 000 лева.

В обектите на 62 от тези дружества се проверяват цените и доколко правилно е двойното им обозначаване и превалутиране в левове и евро. Констатирани са нарушения в етикетирането и изписването в левове и евро с различен цвят на шрифта и размера му.

От комисията уточняват, че 22 от посочените компании вече предоставят изискваната информацията. Досега 180 дружества публикуват цените си на сайта „Колко струва“.