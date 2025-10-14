РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Големи търговци не са представяли цени на техните интернет страници

70 големи търговци не предоставят цена на продукти от потребителската кошница

От Комисията за защита на потребителите са установили, че 70 големи търговци не са предоставяли на техните интернет страници данни за цени на продуктите от голямата потребителска кошница.

Към тях вече са предприети административни мерки за неизпълнение на задълженията, за което се предвиждат санкции в размер от 10 000 до 100 000 лева.

В обектите на 62 от тези дружества се проверяват цените и доколко правилно е двойното им обозначаване и превалутиране в левове и евро. Констатирани са нарушения в етикетирането и изписването в левове и евро с различен цвят на шрифта и размера му.

От комисията уточняват, че 22 от посочените компании вече предоставят изискваната информацията. Досега 180 дружества публикуват цените си на сайта „Колко струва“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени