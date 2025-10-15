Международни организации пишат до ЕК в подкрепа на „Музикаутор“ и „Филмаутор“

Трите водещи европейски и международни организации в сферата на интелектуалното право – CISAC (Международната конфедерация на авторите и композиторите), GESAC (Европейският съюз на авторските дружества) и SAA (Обществото на аудиовизуалните автори) изпратиха официално писмо до Европейската комисия в подкрепа на жалбите на „Музикаутор“ и „Филмаутор“, в които българските организации сигнализират за системни и дългогодишни нарушения на авторското право в аудио и визуалните изкуства.

В съвместно писмо до Европейската комисия трите организации настояват за незабавна проверка на сигналите от българските дружества, като обръщат внимание, че става въпрос за дългогодишни и системни неспазвания на европейското законодателство в областта на авторските права.

В писмото се изтъква, че съществуващата нормативна рамка в България не функционира ефективно, като системно възпрепятства дружествата за колективно управление на права да получат одобрение на тарифите си – правна предпоставка за лицензиране и събиране на авторски възнаграждения.

Европейската комисия е информирана, че нито една от петте процедури за тарифно одобрение, започнати от „Музикаутор“, „Филмаутор“ и ПРОФОН в периода 2019–2024 г., не е приключила с решение от компетентната комисия. Проблемът е, че въпросните процедури биват автоматично прекратени от Министерството на културата, без да се разгледа същината на тарифното предложение.

От „Музикаутор“ – организацията, защитаваща авторските права на композиторите, текстописците, създателите на аранжимент и музикалните издатели – признават, че не могат да актуализират тарифите си за излъчване от 2001 г., а за препредаване – от 2014 година.

От „Филмаутор“, организацията за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения, отчитат, че не могат да събират възнаграждения за препредаването им, защото въобще няма действаща тарифа.

Те алармират, че последиците от този проблем се усещат не само от българските, но и от международните автори, поради договори за взаимно представителство.

В писмото трите международни организации посочват и конкретни членове от Директива 2014/26/ЕС, които България нарушава:

• Член 16, параграф 2 – липса на гаранции за подходящо възнаграждение на носителите на права;

• Членове 16.1 и 17 – липса на задължение за добросъвестни преговори от страна на ползвателите и предоставяне на нужната информация;

• Член 35 – липса на ефективен механизъм за разрешаване на спорове.

CISAC, GESAC и SAA подчертават, че правният вакуум в България води до системно потъпкване на авторски права в аудио и визуалната индустрия и че дългогодишните и системни нарушения на правата в България лишават чуждестранните творци от техните възнаграждения.

Ето защо те настояват Европейската комисия да предприеме незабавни действия, за да принуди България да приведе законодателството си в пълно съответствие с европейското право и да прекъсне порочните практики срещу общността на авторите.