Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

Извършва се основен ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе,

поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.