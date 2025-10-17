Българите разхищаваме средно по 93 килограма храна на година на стойност 600 лева

В България ситуацията с изхвърлянето на храна седи по следния начин – годишно всеки българин средно разхищава по 93 килограма годна храна, на стойност 600 лева. Това означава, че цялото население изхвърля около 615 000 тона за 1 година. Това отчетоха от Българска хранителна банка (БХБ) по време на кампанията си, която протича под надслов “Не е за изхвърляне”. По време на нея бяха цитирани и данни от проучване на ЕК, проведено сред 25 000 души, съобщават от БТА.

За миналата 2024 г. банката е спасила от разхищение над 430 тона храна на стойност близо 2.3 млн. лева, която е достигнала до над 80 000 нуждаещи се, които са били обхванати в 280 организации, програми и услуги в цялата страна.

У нас най-много храна изхвърлят именно домакинствата – 43%, следвани от производството и преработката на храни – 24%, ресторанти и услуги за хранене – 16% и търговията на дребно и дистрибуцията – 6 процента.

Най-често се разхищават храните, които са с най-свеж вид и изискват специален температурен режим на съхранение, както и плодове и зеленчуци.

По думите на изпълнителния директор на БХБ Цанка Миланова, която се позовава на изследване на „Евростат“, всеки европеец изхвърля средно по 130 килограма храна годишно. Това означава, че на година в ЕС се генерират около 58 200 000 тона хранителни отпадъци.

Сега целите в ЕС са до 2030 г. разхищението в производството и преработката да се свие с 10%, а на ниво домакинства, дистрибуция и търговия на дребно и услуги (хранене и ресторантьорска дейност) – очакванията са за намаляване на изхвърлената храна с 30 процента.

„Храната е ценност. Докато ние разхищаваме храна, защото можем да си я купим, има над 1.5 млн. българи, които не могат да си позволят нито да се хранят редовно, нито да се хранят пълноценно“, коментира Миланова за БНР.