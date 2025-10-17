РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Изхвърляме средно по 93 килограма храна годишно на стойност 600 лева

Българите разхищаваме средно по 93 килограма храна на година на стойност 600 лева

В България ситуацията с изхвърлянето на храна седи по следния начин – годишно всеки българин средно разхищава по 93 килограма годна храна, на стойност 600 лева. Това означава, че цялото население изхвърля около 615 000 тона за 1 година. Това отчетоха от Българска хранителна банка (БХБ) по време на кампанията си, която протича под надслов “Не е за изхвърляне”. По време на нея бяха цитирани и данни от проучване на ЕК, проведено сред 25 000 души, съобщават от БТА.

За миналата 2024 г. банката е спасила от разхищение над 430 тона храна на стойност близо 2.3 млн. лева, която е достигнала до над 80 000 нуждаещи се, които са били обхванати в 280 организации, програми и услуги в цялата страна.

У нас най-много храна изхвърлят именно домакинствата – 43%, следвани от производството и преработката на храни – 24%, ресторанти и услуги за хранене – 16% и търговията на дребно и дистрибуцията – 6 процента.

Най-често се разхищават храните, които са с най-свеж вид и изискват специален температурен режим на съхранение, както и плодове и зеленчуци.

По думите на изпълнителния директор на БХБ Цанка Миланова, която се позовава на изследване на „Евростат“, всеки европеец изхвърля средно по 130 килограма храна годишно. Това означава, че на година в ЕС се генерират около 58 200 000 тона хранителни отпадъци.

Сега целите в ЕС са до 2030 г. разхищението в производството и преработката да се свие с 10%, а на ниво домакинства, дистрибуция и търговия на дребно и услуги (хранене и ресторантьорска дейност) – очакванията са за намаляване на изхвърлената храна с 30 процента.

„Храната е ценност. Докато ние разхищаваме храна, защото можем да си я купим, има над 1.5 млн. българи, които не могат да си позволят нито да се хранят редовно, нито да се хранят пълноценно“, коментира Миланова за БНР.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени