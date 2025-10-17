В партията не искат избори, обяви Борисов

„Цяла сутрин слушах партията, но това, което чувам, е, че те не искат избори, за да си оправят градовете и селата„, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на политическата сила, след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

По думите му от опозицията няма да спрат да говорят за „Борисов и Пеевски“. Освен това вчера, когато е протегнал ръка към ПП-ДБ, за да го подкрепят, оттам му отказали.

Ето защо той се обърна към премиера Росен Желязков с думите в понеделник да покани коалиционните партьнори от „БСП-Обединена левица“ и ИТН и те да се срещнат с други – с цел сформиране на стабилно мнозинство и гарантиране на едно преминаване през първия бюджет в евро.

Предупреди, че през януари, февруари и март цените винаги се вдигат – „и с евро, и без евро“, и в такава обстановка е необходима стабилност в парламента.

Борисов обърна внимание и че това ще стане само ако ИТН и БСП подкрепят идеята, но ако излезе, че само ГЕРБ го иска, то тогава и той няма да приеме подобен ход.

Преди това и премиерът Росен Желязков обяви, че сега не е време за избори, защото това би означавало те да се проведат в началото на една предизвикателна година заради бюджет, въвеждане на еврото и несигурна геополитическа среда.

Желязков добави, че изборите в Пазарджик са лакмусът за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор и той вече е започнат. Вчера премиерът е разговорял и с БСП, и с „Има такъв народ“.

Той отбеляза, че е важно да има политическа отговорност – еднаква за всички и добави, че изборите няма да решат нищо.

На излизане от залата за пресконференции в централата на ГЕРБ вътрешният министър Даниел Митов коментира, че след изборите в Пазарджик е било ясно, че шефът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков трябва да бъде сменен. Това бе новина, която малко преди това Борисов обяви на пресконференцията, след като след изборите в областта в неделя, Митов назначи проверка по сигнали за купуване на гласове. „Моята оставка не е на дневен ред“, отговори вътрешният министър на журналистически въпрос.