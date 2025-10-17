Вече в реално време градският транспорт е видим в София

Кметът на София Васил Терзиев обяви в профила си във „Фейсбук“, че данните на градския транспорт вече са публични и има приложения, чрез които в реално време може да се види къде са автобусите, трамваите и тролеите. Вижда се кога пристигат и кои са най-бързите маршрути.

Терзиев уточнява, че тези възможности ще помогнат на гражданите да си планират по-добре придвижването и че те демонстрират, че прозрачността, сътрудничеството и иновацията не са просто лозунги, а ежедневна практика.

Признава и че новите интерактивни карти и приложения не костват нито лев на бюджета на общината, защото са създадени съвместно с гражданите.

Добавя, че вече има визуализации и на ПУП-ове, планирано строителство, интерактивни карти на чешми, зелени площи и цветни контейнери.

Следващата стъпка е да отворим данните за обработените отпадъци от общинското предприятие, добавя кметът Терзиев.

Накрая той благодари на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, работили за приложенията и интерактивните карти, които превръщат София в пример в балканския регион.