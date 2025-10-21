РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нападнаха с чук прокурор в гаража му в „Малинова долина“

иво илиев

Бившият заместник градски прокурор на София и настоящ прокурор в Софийска градска прокуратура Иво Илиев е бил нападнат снощи. Според неофициална информация Илиев е бил атакуван от маскиран мъж в подземния гараж на жилището му в кв. „Малинова долина“. Нападателят е бил въоръжен с чук, се твърди в информацията. Той нанесъл на Илиев четири удара, след което избягал.

След инцидента Илиев е бил настанен в реанимацията на болница „Токуда”. По първоначална информация няма опасност за живота му. След шока от нападението, той е в стабилно състояние.

От СГП са потвърдили за нападение над прокурор, без да уточняват името му. По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство.

Илиев беше в екипа на софийския прокурор №1 Илияна Кирилова, която напусна обвинението поради навършване на пенсионна възраст. След това заместникът й Илиев също напусна поста си и се върна като прокурор в СГП.

