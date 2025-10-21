РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ е интензивен на изход

ГКПП "Капитан Андреево" трафик

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили за Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени